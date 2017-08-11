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В Чон-Арыке около муниципалитета демонтировали мусорные баки

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Народную новость прислал читатель

Три месяца назад в районе Чон-Арыкского муниципалитета на ул. 50 лет Победы установили стационарно мусорные баки, сделали навес. Все жители были очень довольны, но, оказалось, рядом проживает чиновник, поэтому всё демонтировали, баки убрали. Теперь мусор складывать некуда, загадили всю улицу.

Здесь стояли баки под навесом. На улице нет ни одного бака, мусор с утра убирают. Рядом резиденция и поликлиника №17.

Это возле муниципалитета, где была мусорка. Жители всё равно туда носят мусор, потому что больше некуда.

Это возле поликлиники собаки растаскивают пакеты.

URL: http://www.vb.kg/364651
Теги:
мусор, мэрия
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