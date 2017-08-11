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Дело Текебаева: Подсудимый дотянул прения до обеда. Судья объявил перерыв

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Родион Решетов

Сегодня, 11 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередной судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

Текебаев продолжает свое двухчасовое выступление. За это время он рассказал детали событий 13 мая, когда по версии гособвинения он встречался с Маевским и Модиным.

Так, лидер партии "Ата-Мекен" сообщил, что в 8 часов утра 13 мая он прибыл на работу в здание Дома правительства. Затем после проведенного там собрания он направился в отель "Хайятт" для участия в работе круглого стола. Находился он там с 9 часов утра.

По словам подсудимого, это подтверждает даже Леонид Маевский. Тогда российский бизнесмен отметил, что проведение таких мероприятий с такими гостями говорит об уважении приглашенных персон к Текебаеву.

Уже в 13.30 он находился в своей квартире на улице Баетова. После чего в 14.00 в кабинете Отунбаевой проходило совещание временного правительства, на котором обсуждали последние события и ситуацию на юге. В заседании участвовал и Дуйшенкул Чотонов, который в 16.00 выехал в аэропорт, чтобы улететь на юг.

Заседание завершилось в 17.00, а в 17.40 Омурбек Текебаев уже прибыл в отель "Ак-Кеме" на конституционное совещание, где он был до 21.00. Далее он вернулся в Дом правительства. Там до полуночи обсуждалась информация, полученная от Чотонова.

Завершить свое выступление Текебаев не смог, судья объявил перерыв на обед, в 13.00 заседание должно вновь продолжится.

URL: http://www.vb.kg/364662
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Медер Айбекович
11.08.2017, 13:26
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Комментариев: 100

Текебаев тянет время как может, был бы не виноват то давно все всем доказал бы. МАродерам не место в нашей стране, надо его на Антарктиду выслать! 

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Чолпон Шакирова
11.08.2017, 13:30
Карма: -13
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 100
Комментариев: 119

Для началапоговорим об имуществе, которое по мнению Абдуллы Юсупова захватили

"ата-мекеновцы". В общей сложности шел разговор о 23 объектах, были

выдвинуты серьезные обвинения в сторону Омурбека Чиркешовича. Мы изложили

основное: 1. Захваченыденежные активы ЗАО "Манас Банк", расположенного в столице по адресу:

улица Логвиненко №14;  2. Захвачендом, находящийся в частной собственности Адыла Бакиева, младшего брата

кровожадного Курманбека Бакиева, расположенный по адресу: улица Панфилова №142; 3. Подвергнутмародерству дом Жаныша Бакиева, не менее кровожадного младшего брата К.

Бакиева, расположенный по адресу: проспект Мира №237А; 4. Дом,расположенный в столице по адресу: улица С. Каралаева №13/1, принадлежал

небезызвестному "энерго-барону" А. Ширшову. Этот "особняк"

тоже "пришелся по вкусу" мародерам; 5. Жилой домпо улице Радищева №12, где в период апрельских событий 2010 года находилась

лаборатория по переработке золота и откуда под руководством Р. Тологонова было

вывезено золото весом 1,5 тонны. Согласно показаниям Юсупова, вывозили его на

автомашине Лексус-470 с государственным номером В 7777 S, а также была

спецавтомашина марки Лексус-470 с государственным номером 1000 MVD; 6. Дом Ж.Бакиева, расположенный по улице Ш. Руставели №2б был захвачен рейдерским путем; 7. Ночнойклуб "Сохо" (бывшее кафе "Аксакалдар чайханасы") был

захвачен рейдерским путем и с помощью Р. Тологонова за определенное

вознаграждение переоформлен на предыдущего владельца. Это можно найти в

показаниях А. Юсупова; 8. По словамА. Юсупова, имели место факты грабежа дома Бакиевых по адресу: город Бишкек,

проспект Жибек Жолу, 515, 519, 521. Хотя подтверждено, что дома захвачены, пока

неизвестно, кто за этим стоит; 9.Сообщается, что Райканом Тологоновым захвачен офис И. Бакиева, расположенный по

адресу: улица Московская №56; 10. Такжезахвачен еще один офис Бакиевых на улице Московской; 11. Впоказаниях А. Юсупова было озвучено, что Р. Тологонов после встречи с О.

Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних

дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить "выкупить из плена" своего

отца за 1,5 млн долларов США; 12. Былзахвачен дом Бакиевых по адресу: улица Ахунбаева №257; 13. Один изшикарных домов по улице Юнусалиева принадлежал Бакиевым, нынешняя судьба дома

неизвестна; 14. Во времяапрельских событий был разгромлен и захвачен офис Максима Бакиева,

располагавшийся по улице Суванбердиева в городе Бишкеке; 15. Всоответствии с показаниями А. Юсупова, во время апрельских событий 2010 года раздавались

деньги для дружинников, чтобы дестабилизировать ситуацию; 16. Во времяапрельских событий 2010 года А. Юсупов жил на протяжении 1,5 месяцев в

депутатской квартире Р. Тологонова, вместе с его сыном М. Тологоновым; 17. Изъятаколлекция оружия бывшего кровожадного, беглого президента в доме,

принадлежавшем семье К. Бакиева, расположенного по адресу: улица Московская

№56; 18. А.Юсупов вместе с М. Тологоновым вывезли имущество из двухэтажного дома,

расположенного по адресу: город Бишкек, улица Матросова №51/2; 19. Р.Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну

бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить выкупить

своего отца, который находился у его людей в Таласе за 1,5 млн. долларов США; 20. 5 апреля2010 года А. Юсупов был задержан в селе Сузак Джалал-Абадской области

сотрудниками милиции. У него в автомашине был обнаружен и изъят пистолет марки

"ПМ" с 8 патронами. По его доводам, этот пистолет с патронами нашел в

офисе М. Бакиева, расположенном по улице Московской №56 города Бишкека. С

помощью Р. Тологонова он был освобожден; 21. Пословам А. Юсупова, Р. Тологонов раздавал оружие в спортивном клубе

"Дзигаро канна", расположенного в городе Бишкеке по адресу: улица

Боконбаева №236; 22. Дом №27по ул.50 лет Победы в селе Чон-Арык, по показаниям Д. Оморова, был подвергнут

мародерству. Опрошенные по данному факту соседи пояснили, что действительно в

ночь с 7 на 8 апреля 2010 года к указанному дому пришли примерно 30-40 лиц,

которые взломали двери и окна; 23.Племянник Омурбека Текебаева Азамат живет в квартире, которая до 2010 года

принадлежала бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20

в 7 мкр. Бишкека. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал

и сам Текебаев.

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