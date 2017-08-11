Дело Текебаева: Подсудимый дотянул прения до обеда. Судья объявил перерыв

Для началапоговорим об имуществе, которое по мнению Абдуллы Юсупова захватили
"ата-мекеновцы". В общей сложности шел разговор о 23 объектах, были
выдвинуты серьезные обвинения в сторону Омурбека Чиркешовича. Мы изложили
основное: 1. Захваченыденежные активы ЗАО "Манас Банк", расположенного в столице по адресу:
улица Логвиненко №14; 2. Захвачендом, находящийся в частной собственности Адыла Бакиева, младшего брата
кровожадного Курманбека Бакиева, расположенный по адресу: улица Панфилова №142; 3. Подвергнутмародерству дом Жаныша Бакиева, не менее кровожадного младшего брата К.
Бакиева, расположенный по адресу: проспект Мира №237А; 4. Дом,расположенный в столице по адресу: улица С. Каралаева №13/1, принадлежал
небезызвестному "энерго-барону" А. Ширшову. Этот "особняк"
тоже "пришелся по вкусу" мародерам; 5. Жилой домпо улице Радищева №12, где в период апрельских событий 2010 года находилась
лаборатория по переработке золота и откуда под руководством Р. Тологонова было
вывезено золото весом 1,5 тонны. Согласно показаниям Юсупова, вывозили его на
автомашине Лексус-470 с государственным номером В 7777 S, а также была
спецавтомашина марки Лексус-470 с государственным номером 1000 MVD; 6. Дом Ж.Бакиева, расположенный по улице Ш. Руставели №2б был захвачен рейдерским путем; 7. Ночнойклуб "Сохо" (бывшее кафе "Аксакалдар чайханасы") был
захвачен рейдерским путем и с помощью Р. Тологонова за определенное
вознаграждение переоформлен на предыдущего владельца. Это можно найти в
показаниях А. Юсупова; 8. По словамА. Юсупова, имели место факты грабежа дома Бакиевых по адресу: город Бишкек,
проспект Жибек Жолу, 515, 519, 521. Хотя подтверждено, что дома захвачены, пока
неизвестно, кто за этим стоит; 9.Сообщается, что Райканом Тологоновым захвачен офис И. Бакиева, расположенный по
адресу: улица Московская №56; 10. Такжезахвачен еще один офис Бакиевых на улице Московской; 11. Впоказаниях А. Юсупова было озвучено, что Р. Тологонов после встречи с О.
Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну бывшего министра внутренних
дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить "выкупить из плена" своего
отца за 1,5 млн долларов США; 12. Былзахвачен дом Бакиевых по адресу: улица Ахунбаева №257; 13. Один изшикарных домов по улице Юнусалиева принадлежал Бакиевым, нынешняя судьба дома
неизвестна; 14. Во времяапрельских событий был разгромлен и захвачен офис Максима Бакиева,
располагавшийся по улице Суванбердиева в городе Бишкеке; 15. Всоответствии с показаниями А. Юсупова, во время апрельских событий 2010 года раздавались
деньги для дружинников, чтобы дестабилизировать ситуацию; 16. Во времяапрельских событий 2010 года А. Юсупов жил на протяжении 1,5 месяцев в
депутатской квартире Р. Тологонова, вместе с его сыном М. Тологоновым; 17. Изъятаколлекция оружия бывшего кровожадного, беглого президента в доме,
принадлежавшем семье К. Бакиева, расположенного по адресу: улица Московская
№56; 18. А.Юсупов вместе с М. Тологоновым вывезли имущество из двухэтажного дома,
расположенного по адресу: город Бишкек, улица Матросова №51/2; 19. Р.Тологонов после встречи с О. Текебаевым 8 апреля 2010 года велел позвонить сыну
бывшего министра внутренних дел М. Конгантиева Афтандилу и предложить выкупить
своего отца, который находился у его людей в Таласе за 1,5 млн. долларов США; 20. 5 апреля2010 года А. Юсупов был задержан в селе Сузак Джалал-Абадской области
сотрудниками милиции. У него в автомашине был обнаружен и изъят пистолет марки
"ПМ" с 8 патронами. По его доводам, этот пистолет с патронами нашел в
офисе М. Бакиева, расположенном по улице Московской №56 города Бишкека. С
помощью Р. Тологонова он был освобожден; 21. Пословам А. Юсупова, Р. Тологонов раздавал оружие в спортивном клубе
"Дзигаро канна", расположенного в городе Бишкеке по адресу: улица
Боконбаева №236; 22. Дом №27по ул.50 лет Победы в селе Чон-Арык, по показаниям Д. Оморова, был подвергнут
мародерству. Опрошенные по данному факту соседи пояснили, что действительно в
ночь с 7 на 8 апреля 2010 года к указанному дому пришли примерно 30-40 лиц,
которые взломали двери и окна; 23.Племянник Омурбека Текебаева Азамат живет в квартире, которая до 2010 года
принадлежала бакиевцу Сабирджану Хабибулину. Он владел квартирой №89 в доме №20
в 7 мкр. Бишкека. Интересно, что в этой квартире продолжительное время проживал
и сам Текебаев.