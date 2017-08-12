Готовь сани летом. МП "Тазалык" заполняет свои закорма песком и солью

МП "Тазалык" предпринимает все необходимые меры по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2016-2017 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Ежегодно с 1 ноября начинается осенне-зимний период для предприятия. Для строгого соблюдения технических режимов за состоянием дорог и эксплуатацией их в зимний период будет проводиться работа, направленная на борьбу с гололёдом.

Планируется организация дежурных бригад из числа состава инженерно-технических работников, которые будут заниматься посыпкой дорог, во время дежурства будет оборудована специальная комната отдыха.

За первое полугодие 2017 года удаление снега с проезжей части городских дорог произведено автотранспортными средствами в количестве 29 единиц. Из них 16 снегоуборочных машин на базе МАЗ КО-806, две снегоуборочные машины на базе ЗИЛ-130 КДМ, 4 грейферных погрузчика, 3 снегоуборочные машины на базе МАЗ КО-829, трактор (Беларусь) с щётками и лопатами и 40 человек из рабочих ДЭУ.

В этом году количество улиц, обслуживаемых муниципальным предприятием "Тазалык", увеличилось.

На зимний период 2017-2018 года закуплено инертных материалов в количестве 11 тысяч тонн песка и 850 тонн соли. В данное время осуществляется завоз на базу предприятия.