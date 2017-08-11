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Сооронбай Жээнбеков сдал в ЦИК более 50 тысяч подписных листов

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 августа, кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков сдал подписные листы для регистрации в ЦИК. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Штаб Жээнбекова предоставил более 50 тыс. подписных листов со всех регионов страны. Теперь Центризбирком не позднее чем за 10 дней должен проверить листы, и если нет нарушений, зарегистрировать кандидата. В таком случае кандидат от СДПК должен покинуть пост премьер-министра. Ранее сообщалось, что это произойдет 21 августа.

Напомним, до 10 сентября ЦИК должна зарегистрировать кандидатов в президенты. Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, а выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/364679
Теги:
выборы, Сооронбай Жээнбеков, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (57 материалов)
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Комментарии
Канат Мадраимов
11.08.2017, 17:15
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 31
Комментариев: 29

спасибо что без песен и плясок, и прочей самовлюбленной лабуды

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Чолпон Шакирова
11.08.2017, 18:16
Карма: -10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 91
Минусов: 101
Комментариев: 121

Тихо и без пафоса, будто выборы выиграли. Вот так ведет себя скромный и работающий человек. 

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