Сооронбай Жээнбеков сдал в ЦИК более 50 тысяч подписных листов

Сегодня, 11 августа, кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков сдал подписные листы для регистрации в ЦИК. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Штаб Жээнбекова предоставил более 50 тыс. подписных листов со всех регионов страны. Теперь Центризбирком не позднее чем за 10 дней должен проверить листы, и если нет нарушений, зарегистрировать кандидата. В таком случае кандидат от СДПК должен покинуть пост премьер-министра. Ранее сообщалось, что это произойдет 21 августа.

Напомним, до 10 сентября ЦИК должна зарегистрировать кандидатов в президенты. Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, а выборы состоятся 15 октября.