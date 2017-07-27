Жогорку Кенеш проведет внеочередное заседание. Будет избран новый премьер

Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание парламента 21 августа. Об этом сообщил журналистам лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Отметим, ранее, 24 июня на пресс-конференции президент страны Алмазбек Атамбаев отметил, что парламент до осени утвердит состав нового кабинета министров.

Как сообщил "ВБ" депутат СДПК Марат Аманкулов, заседание проводится в целях утверждения кандидатуры премьер-министра, так как нынешний глава правительства Сооронбай Жээнбеков баллотируется в президенты и подал документы в ЦИК. Теперь он должен оставить свой пост. "Это делается, чтобы все кандидаты были в равных условиях и не использовался административный ресурс", - добавил он.

Таким образом, 21 августа в повестку дня включен вопрос об утверждении нового премьер-министра.

Напомним, действующий премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков баллотируется в президенты. Его выдвинула в качестве кандидата партия СДПК. Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.