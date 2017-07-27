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Жогорку Кенеш проведет внеочередное заседание. Будет избран новый премьер

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Гулиза Авазова

Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание парламента 21 августа. Об этом сообщил журналистам лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Отметим, ранее, 24 июня на пресс-конференции президент страны Алмазбек Атамбаев отметил, что парламент до осени утвердит состав нового кабинета министров.

Как сообщил "ВБ" депутат СДПК Марат Аманкулов, заседание проводится в целях утверждения кандидатуры премьер-министра, так как нынешний глава правительства Сооронбай Жээнбеков баллотируется в президенты и подал документы в ЦИК. Теперь он должен оставить свой пост. "Это делается, чтобы все кандидаты были в равных условиях и не использовался административный ресурс", - добавил он.

Таким образом, 21 августа в повестку дня включен вопрос об утверждении нового премьер-министра.

Напомним, действующий премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков баллотируется в президенты. Его выдвинула в качестве кандидата партия СДПК. Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/363949
Теги:
выборы, парламент, президент, Иса Омуркулов, Сооронбай Жээнбеков
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