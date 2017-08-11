Приговор Садыру Жапарову обжаловали в горсуде

Приговор Первомайского районного суда в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова обжалован в Бишкекском горсуде. Об этом сегодня, 11 августа, "ВБ" сообщил адвокат бывшего парламентария Шарабидин Токтосунов.

По его словам, апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию подал и потерпевший по делу Эмильбек Каптагаев.

"В настоящий момент еще неизвестна дата рассмотрения дела во второй инстанции. Мы подали жалобу сегодня", - сказал Токтосунов.

Напомним, Жапаров был осужден Первомайским районным судом на 11 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима. Суд оправдал экс-депутата по трем статьям - "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".