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Приговор Садыру Жапарову обжаловали в горсуде

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Аида Джумашева

Приговор Первомайского районного суда в отношении экс-депутата парламента Садыра Жапарова обжалован в Бишкекском горсуде. Об этом сегодня, 11 августа, "ВБ" сообщил адвокат бывшего парламентария Шарабидин Токтосунов.

По его словам, апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию подал и потерпевший по делу Эмильбек Каптагаев. 

 "В настоящий момент еще неизвестна дата рассмотрения дела во второй инстанции. Мы подали жалобу сегодня", -  сказал Токтосунов.

Напомним, Жапаров был осужден Первомайским районным судом на 11 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима. Суд оправдал экс-депутата по трем статьям - "Хулиганство", "Угроза убийством" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".

URL: http://www.vb.kg/364694
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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Комментарии
Руслан Рустамович
11.08.2017, 18:19
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Плюсов: 53
Минусов: 77
Комментариев: 111

А есть ли смысл? Пусть уже привыкают носить передачки. 4 митинга и все закончились уголовщиной. 

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Алинур Молдокматов
11.08.2017, 18:26
Карма: +29
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 53
Минусов: 24
Комментариев: 99

Садыр Жапаров получил то, что заслуживал все эти 4 года. Не был бы виновен, то не сбежал бы. А так получается подумав, что набрал народ решил власть захватить. Умник тоже мне. 

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