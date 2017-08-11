Суд по делу Текебаева продолжат 14 августа

Сегодня, 11 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера паламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чотонова Марат Эшперов спросил у судьи, когда закончится процесс. Председательствующий ответил, что заседание закончится, когда Текебаев закончит свое выступление в прениях.

В свою очередь, адвокат Текебаева Канат Хасанов возмутился заявив, что такой нормы в законодательстве нет.

"Согласно трудовому кодексу после 18.00 вы уже не являетесь судьей. В 17.30 заканчивается рабочее время суда, соответственно ваши полномочия тоже", - сказал Хасанов.

Защитник Чотонова поддержал коллегу и отметил, что таким образом можно продолжить процесс и в выходные дни. В итоге судья перенес процесс на понедельник 14 августа.