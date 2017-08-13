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Раскрыто главное нововведение iPhone 8

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Независимый разработчик Стив Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) обнаружил в прошивке колонки HomePod описание принципа работы виртуальной кнопки Home. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, кнопка сможет изменять свой размер в зависимости от запущенного приложения, а при просмотре роликов она будет пропадать с экрана. По левую и правую стороны от нее будут располагаться функциональные клавиши. Троутон-Смит также рассказал о том, что пользователь и разработчики не смогут менять цвет виртуальной кнопки.

Одним из первых о появлении виртуальной кнопки Home в iPhone 8 заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Го в начале этого года. По его словам, дисплей будет разделен на две части, на одной из которых будет находиться кнопка Home и другие клавиши. Однако подтверждение этой информации появилось только сейчас.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Также считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него смартфон получит сканер лица.

URL: http://www.vb.kg/364704
Теги:
информационные технологии
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