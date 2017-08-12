Не забудьте взять зонт! В выходные объявлено штормовое предупреждение

﻿На выходные в республике объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупредили в Кыргызгидромете.

По данным метеорологов, 12-13 августа ожидается неустойчивая погода. Сегодня, 12 августа, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, местами осадки сильные.

13 августа осадки ожидаются в отдельных районах. Местами усиление западного ветра до 18-23 м/с. Понижение температуры воздуха.

"Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. В эти дни в связи с ожидаемыми осадками в горных и в предгорных районах республики селеопасно",- предупредили в Кыргызгидромете.