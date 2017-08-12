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Япония развернула системы ПРО для перехвата северокорейских ракет

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На западе Японии развернуты системы противоракетной обороны, сообщает в субботу, 12 августа, телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что этот шаг последовал за угрозой Северной Кореи нанести удар в районе тихоокеанского острова Гуам, где расположены американские военные базы Андерсен и Апра-Харбор.

NHK напоминает, что, согласно заявлению Пхеньяна, в таком случае баллистические ракеты пролетят над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упадут в воду рядом с Гуамом.

"В субботу в три эти префектуры, а также в расположенную рядом с ними префектуру Эхимэ прибыли подразделения воздушной самообороны Японии, которые отвечают за развертывание [американского противоракетного комплекса Patriot] PAC-3", - указывается в сообщении.

Кроме того, морские силы самообороны Японии отправили в Японское море судно, оснащенное усовершенствованной радиолокационной системой Aegis ("Иджис"), для слежения за баллистическими ракетами.

В последнее время США и КНДР обменивались резкими заявлениями с угрозами. Одним из них стало обещание Северной Кореи завершить к середине августа работу над планом пуска ракет в направлении Гуама, чтобы продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам Соединенных Штатов. Япония, в свою очередь, предупредила, что готова перехватить северокорейские ракеты, запущенные в сторону Гуама.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне развития Пхеньяном своей ядерной программы. Из-за последних ракетных испытаний Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции.

URL: http://www.vb.kg/364723
Теги:
Северная Корея, Япония
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