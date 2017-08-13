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Соорнобай Жээнбеков: Быть учителем – это очень сложная работа

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Айдана Абдуваитова

"Правительство не снимает с повестки вопрос достойной зарплаты учителей", - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, выступая на большом августовском педагогическом совете, который прошел вчера в городе Чолпон-Ате.

Жээнбеков предложил решить три основные проблемы: определить точные задачи современной системы школьного образования; ограничить зону персональной ответственности индивида и общества в вопросе образования. И третье - высказать свою точку зрения о тех задачах, которые должно выполнить правительство.

При этом он подчеркнул, что правительство последовательно выполняет свои обязательства по развитию системы образования.

"За последние шесть лет построено 309 новых учебных заведений. Это в 2,5 раза больше, чем во все предыдущие годы. В прошлом 2016 году сделан капитальный ремонт в 98 школах. На эти цели из бюджета выделены 1 млрд. 39 млн. сомов", - отметил Жээнбеков.

Он напомнил, что почти четверть бюджета республики идет на развитие системы образования. На контроле стоит и вопрос поддержки педагогического корпуса.

"На систему образования мы направляем 28 млрд. сомов в год. Это 23% всех государственных расходов. Мы решаем и проблему социальной поддержки учителей. В частности, остается на повестке дня вопрос обеспечения педагогов достойной зарплатой. Вы знаете, уже дважды – в 2011 и в 2015 году Правительству удалось повысить зарплату учителям, несмотря на сложности с бюджетом. Сейчас, впервые с 1991 года зарплата педагога практически сравнялась со средней зарплатой по стране", - подчеркнул премьер.

Глава правительства особое внимание обратил на необходимость развития не только инфраструктуры, но и в целом содержания системы образования.

"Поддержка учителей, формирование престижа образованности, возвращение былого блеска профессии учителя – всё это приоритетные направления нашей работы", - заключил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. И поблагодарил учителей за их благородный труд.

Сооронбай Жээнбеков ответил на вопросы педагогов, связанные с улучшением материально-технической базы, пенсионным обеспечением, снижением процентных ставок по ипотеке, улучшением системы общереспубликанского тестирования и другие. Премьер-министр подчеркнул, что по всем поднятым вопросам ведется работа.

"Я знаю все проблемы преподавателей, так как свою трудовую деятельность начинал с профессии учителя. Быть учителем – это очень сложная работа. Она связана с высокой концентрацией и постоянным нервным напряжением. Для успешной организации труда важно выполнение многих этапов. Я никогда не был равнодушным к системе образования", - подчеркнул премьер-министр.

В большом августовском педсовете приняли участие учителя со всех областей республики, заслуженные деятели образования и руководители учебных заведений. На этом съезде обсуждались вопросы системы образования в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2012-2017 годы и перспективы дальнейшего развития этой сферы. Перед учителями были поставлены задачи на предстоящий учебный год.

URL: http://www.vb.kg/364724
Теги:
Министерство образования, Сооронбай Жээнбеков, школа
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Бумбараш Сакутама
13.08.2017, 13:17
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Пиар!!!

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М РЫСБЕКОВ
13.08.2017, 13:53
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Минусов: 3
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Не "Соорнобай" а Сооронбай Жээнбеков! Вечерка правильно пишите имена! 

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