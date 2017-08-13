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В индийской больнице погибли более 60 детей

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В больнице в городе Горакхпур на севере Индии за последние пять дней погибли 63 ребенка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

По данным издания, смертельные случаи были связаны с отсутствием достаточного количества кислорода в детских палатах. Многие из погибших детей - новорожденные. Правительство подтвердило, что в четверг, 10 августа, больница "более чем с 800 койками" работала без подачи кислорода в течение двух часов. Однако официальные лица, по данным издания, заявили, что за это время смертельных случаев в больнице зафиксировано не было.

По данным Associated Press, в четверг сотрудники больницы раздали родственникам ручные кислородные подушки. В этом время, по словам родителей одного из пациентов, умерло больше всего детей. Как сообщает NDTV, в четверг утром сотрудники больницы, ответственные за хранилище в медучреждении, писали главврачу о том, что запасов жидкого кислорода не хватит до вечера, однако новые баллоны были отправлены в больницу лишь в пятницу.

Телеканал подчеркивает, что у больницы может быть задолженность перед поставщиком. По данным Associated Press, задолженность больницы составляет более $106 тыс. Правительство в свою очередь заявляет, что дети погибли "естественным путем". Государственный чиновник Прашант Триведи опровергает сообщения о недостатке кислорода: "Администрация больницы располагает достаточным запасом баллонов на своем складе. Поэтому сообщения о смерти детей из-за проблем с кислородом - ложные".

Однако главный министр штата Уттар-Прадеш (где расположена больница) поручил провести расследование и выяснить причину массовой гибели пациентов. ​

Как отмечает Би-би-си, больница расположена в одном из беднейших регионов Индии, где ежегодно регистрируется высокая смертность детей из-за различных заболеваний, включая энцефалит. По словам министра здравоохранения Сидхарта Нат Сингха, последние три года в августе смертность в больнице находится на уровне 19–22 человека в день.

URL: http://www.vb.kg/364733
Теги:
Индия
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