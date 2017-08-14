Илон Маск посчитал ИИ более опасной угрозой, чем КНДР

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своем твиттере заявил, что люди должны больше беспокоиться из-за искусственного интеллекта (ИИ), чем риска эскалации напряженности с Северной Кореей, пишет Газета.ру.

"Если вы еще не обеспокоены безопасностью в связи с ИИ, то вообще-то стоит. Намного больший риск, чем Северная Корея", - написал он.

Таким образом он упомянул созданную им исследовательскую лабораторию OpenAI.

Маск неоднократно выступал за скорейшее регулирование ИИ, так как, по его мнению, эта сфера развивается достаточно быстро и если вовремя не решить вопрос, то будет слишком поздно.

По его мнению, отсутствие принятия каких-либо мер будет угрожать человечеству.

В марте Маск запустил проект Neuralink, который будет пытаться связать человеческий мозг и искусственный интеллект с помощью вживляемых имплантатов. Бизнесмен надеется, что это будет одним из способов контролировать ИИ.