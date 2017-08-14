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Акбаралы Айтикеев снял свою кандидатуру с президентских выборов

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Айдана Абдуваитова

Акбаралы Айтикеев, баллотировавшийся в президенты, отозвал свое заявление об участии в выборах. Информацию "ВБ" подтвердили в Центризбиркоме.

12 августа Айтикеев подал в ЦИК обращение об отзыве заявления о самовыдвижении. Свое решение он объяснил тем, что сомневается в честности проведения предстоящих выборов и потому не намерен участвовать в них.

Напомним, он баллотировался в президенты три раза - в 2005, 2009 и 2011 годах, в последний раз он занял 13-е место из 16 кандидатов. Сегодня он должен был пройти тестирование по госязыку.

На сегодняшний день в списке кандидатов остались 50 человек.

URL: http://www.vb.kg/364750
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (60 материалов)
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Комментарии
Maks
14.08.2017, 11:04

Аа  2005 видел его агиткцию-Кыргызский Путин начал свой марш или демарш 

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