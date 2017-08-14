Погода
$ 68.79 - 69.11
€ 80.75 - 81.76

СМИ: Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию

117  0
www

Заместитель министра образования Турции Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат" ("Себат"), связанных с Фетхуллахом Гюленом. Об этом пишет издание NEWS TURK.

Во время свой речи замминистра обратился к академикам из Кыргызстана, которые также присутствовали на заседании Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

"Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытию в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах", - адресовал свое обращение Эрдем ученым из Кыргызстана.

Сеть образовательных учреждений "Сапат" в Кыргызстане насчитывает более 11 тысяч учащихся, около тысячи преподавателей , а также более 12 тыс. выпускников.

Ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев открыто высказался против закрытия школ "Сапат", а также рекомендовал турецкому послу "обратиться к врачу, чтобы проверить рассудок".

URL: http://www.vb.kg/364794
Теги:
Турция, школа
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  