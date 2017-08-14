СМИ: Более 11 тысяч кыргызских учащихся не пустят в Турцию

Заместитель министра образования Турции Орхан Эрдем во время визита в провинцию Бурса заявил, что Турция не пустит на свою территорию учеников сети кыргызских школ "Сапат" ("Себат"), связанных с Фетхуллахом Гюленом. Об этом пишет издание NEWS TURK.

Во время свой речи замминистра обратился к академикам из Кыргызстана, которые также присутствовали на заседании Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

"Скажите своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы они не посещали эти террористические школы. С большой долей вероятности их визы по прибытию в Турцию будут аннулированы. В Турции также не рады будут видеть и семьи тех, кто учится в этих школах", - адресовал свое обращение Эрдем ученым из Кыргызстана.

Сеть образовательных учреждений "Сапат" в Кыргызстане насчитывает более 11 тысяч учащихся, около тысячи преподавателей , а также более 12 тыс. выпускников.

Ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев открыто высказался против закрытия школ "Сапат", а также рекомендовал турецкому послу "обратиться к врачу, чтобы проверить рассудок".