Погода
$ 68.79 - 69.11
€ 80.75 - 81.76

В Москве задержали смертников, готовивших теракты. Трое - выходцы из ЦА

466  0
www

ФСБ сообщила о задержании четырех террористов, которые готовили серию взрывов в Москве. Они собирались совершить теракты на транспорте и в торговых центрах, сообщает Медуза.

Один из задержанных - гражданин России, трое других - выходцы из стран Центральной Азии. По данным ФСБ, в подготовке терактов участвовали двое смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и эмиссар террористической организации "Исламское государство". Имена задержанных ФСБ не называет.

В Московской области, как сообщает ФСБ, была ликвидирована лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.

URL: http://www.vb.kg/364805
Теги:
Россия, терроризм, Москва
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  