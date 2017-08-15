В правительстве рассказали, с чего начнут проект "Таза Коом"

В перечне приоритетных направлений для реализаций в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом" определены 18 наиболее приоритетных направлений. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.
По его словам, перечень включает проекты, которые почти готовы к реализации.
Так, первоочередными задачами являются:
- модернизация системы "Кыргыз почтасы";
- автоматизация системы учета человеческих ресурсов, будет создана интегрированная система по управлению ресурсами;
- межведомственный электронный документооборот, автоматизация работы кадров;
- автоматизированная система электронного реестра преступлений и происшествий;
- электронная книга учета преступлений с последующей адаптацией;
- электронный патент, создание системы по получению патента в электронном виде;
- электронная регистрация юридических лиц;
- "электронный нотариус", который включает в себя учет нотариальных действий и единый реестр нотариусов;
- электронная очередь. Будет создана система по приему заявлений и постановки на учет в различные учреждения;
- электронная очередь в общеобразовательные учреждения;
- электронные платежи. Будет автоматизирован процесс оформления электронных платежей, который предусматривает различные формы платежей;
- массовое сканирование архивных документов и хранение электронных платежей. Будет создан специальный центр сканирования;
- модернизация системы госзакупок;
- электронный учет пограничного контроля;
- электронная торговая площадка, создание условия для электронного аукциона и дистанционных действий по купле-продаже;
- обработка электронной базы данных;
- создание национальной инфраструктуры;
- фискализация налоговых процедур.