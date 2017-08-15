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В правительстве рассказали, с чего начнут проект "Таза Коом"

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Айдана Абдуваитова

В перечне приоритетных направлений для реализаций в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом" определены 18 наиболее приоритетных направлений. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, перечень включает проекты, которые почти готовы к реализации.

Так, первоочередными задачами являются:

  1. модернизация системы "Кыргыз почтасы";
  2. автоматизация системы учета человеческих ресурсов, будет создана интегрированная система по управлению ресурсами;
  3. межведомственный электронный документооборот, автоматизация работы кадров;
  4. автоматизированная система электронного реестра преступлений и происшествий;
  5. электронная книга учета преступлений с последующей адаптацией;
  6. электронный патент, создание системы по получению патента в электронном виде;
  7. электронная регистрация юридических лиц;
  8. "электронный нотариус", который включает в себя учет нотариальных действий и единый реестр нотариусов;
  9. электронная очередь. Будет создана система по приему заявлений и постановки на учет в различные учреждения;
  10. электронная очередь в общеобразовательные учреждения;
  11. электронные платежи. Будет автоматизирован процесс оформления электронных платежей, который предусматривает различные формы платежей;
  12. массовое сканирование архивных документов и хранение электронных платежей. Будет создан специальный центр сканирования;
  13. модернизация системы госзакупок;
  14. электронный учет пограничного контроля;
  15. электронная торговая площадка, создание условия для электронного аукциона и дистанционных действий по купле-продаже;
  16. обработка электронной базы данных;
  17. создание национальной инфраструктуры;
  18. фискализация налоговых процедур.

URL: http://www.vb.kg/364826
Теги:
правительство, информационные технологии
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