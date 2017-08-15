В правительстве рассказали, с чего начнут проект "Таза Коом"

В перечне приоритетных направлений для реализаций в рамках программы цифровой трансформации "Таза Коом" определены 18 наиболее приоритетных направлений. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, перечень включает проекты, которые почти готовы к реализации.

Так, первоочередными задачами являются: