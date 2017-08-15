"Таксист" Руслан вернет любую "найденную" им вещь за безналичный расчет

Если бы великий комбинатор был нашим современником, то одно из своих гениальных выражений он бы перефразировал так: "Людей, которые не читают предупреждений об опасности в соцсетях и на форумах, надо морально убивать на месте. Они никому не нужны. Вам (обращается к Шуре Балаганову. – vb.kg) я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать".

Продвинутые

Если не идти в ногу со временем, то твои шансы изобрести новый вид аферы равны нулю. А это не есть хорошо, потому как жить на что-то надо, а работать, ой, как не хочется. Впрочем, хватит лирики, перейдем к сути заданной темы.

Речь пойдет о мошенниках, так скажем, низшего звена. Именно низшего, потому как и их методы отъема денег у граждан кондовые, а их внешний вид так себе, непрезентабельный. Обычно таким, если они все-таки засвечиваются, хочется подать милостыню, а не позволить себя развести. Но несмотря на все эти, прямо скажем, оскорбительные характеристики, вот уже несколько лет мелкие мошеннички продвигают свое специфическое ремесло на криминальном рынке Кыргызстана.

Их схема отъёма денег у граждан незамысловата. Главное - иметь кое-какие навыки пользования компьютером, ну типа "вкл." – "выкл", доступ в интернет и, самое главное, знать адреса форумов, где есть рубрика типа "Бюро находок". Собственно, в этом и заключается продвинутость аферистов, о которых идет речь.

Вряд ли кому-то надо объяснять, что в разделах подобных "Бюро находок" граждане размещают объявления о своих потерянных (украденных) вещах, документах, домашних животных и прочего. Как бы через правоохранительные органы эту мелочь искать не солидно, а вот через форум - в самый раз. Ведь тысячи пользователей за день просматривают объявления.

Беда в том, что среди них есть и мошенники, навыки которых рассчитаны на лохов. И, как показала практика, в наше время последних не так уж и мало. Впрочем, объяснить это можно тем, что люди, потерявшие документы, а уж тем более домашних животных, напрочь теряют бдительность. Они готовы верить всем, кто откликнулся на их горе.

Машите чеком, машите

Итак, вы потеряли, например, водительские права. Каждый автолюбитель знает, как хлопотно их восстанавливать. Именно поэтому растеряши не спешат делать это официально. Как водится, несколько дней они ждут чуда – вот сейчас зазвонит телефон и кто-то очень заботливый сообщит: "Я нашёл ваши права и хочу их вернуть безвозмездно".

Но это редкий случай. И что тогда? Остается надежда найти утерянные документы посредством социальных сетей или форумов, коих в глобальной сети пруд пруди. И вот тут начинается самое интересное. Разберем ситуацию на недавнем примере.

Коллеге по цеху не повезло. На остановке кто-то очень ловко вытащил из ее сумки кошелёк. На беду и пострадавшей, и вора в портмоне женщины не было ничего, кроме водительского удостоверения. И коллега понимала, что вот сейчас начнутся хождения по мукам. Ну а грабитель пролетел с наваром. Так сказать, зря рисковал среди бела дня.

Однако факт случившийся. Исправить ничего нельзя, вот и решила пострадавшая дать объявление в "Бюро находок". После чего ее размеренная жизнь превратилась в детективную историю.

"Буквально на следующий день после выхода моего объявления позвонил мужчина и представился Русланом. Он сказал, что работает таксистом и кто-то из клиентов оставил вместо денег в залог мои водительские права, обещал выкупить, да так и пропал. Ему документы ни к чему. И он предложил вернуть их мне за вознаграждение", - рассказывает коллега.

Понятное дело, от радости, что права так быстро и безболезненно вернутся к ней, она была на седьмом небе. Да не тут то было. Руслан сообщил женщине, что она должна перечислить через терминал на его мобилку 1 000 сомов. А потом, стоя у обозначенного терминала, помахать чеком об оплате в направлении улицы Боконбаева.

"Я была сильно удивлена такому повороту дела. Чего проще показать мне права, взять наличными 1 000 сомов и разойтись подобру-поздорову", - удивляется собеседница.

На что звонивший ответил, мол, такие условия ему не подходят. Дескать, уже с ним такое бывало. Хочет для людей хорошее дело сделать, в итоге растеряша приходит на место встречи с милиционером. А потом докажи, что ты не верблюд.

Однако прежде чем отправиться к терминалу, женщину попросили прийти на остановку, расположенную недалеко от пересечения улиц Советской – Боконбаева. Хотели убедиться, что за ней нет "хвоста".

"Все это было довольно странно. Но когда выбирать не приходится, готов на все. Я отправилась на остановку. Мимо меня несколько раз прошли двое молодых людей, совершенно невнушительной внешности. Рассматривали меня, а потом исчезли", - говорит потерпевшая.

Она вернулась на работу, попыталась дозвониться до "таксиста", но тот уже не брал трубку. А через короткое время позвонил сам, но уже с другого мобильного номера. При этом Руслан попытался обвинить женщину в том, что якобы она не выполнила его условий.

Это "развод"

"И тогда я поняла, что меня просто напросто хотели "развести". Звонивший молодой человек несколько раз упомянул о том, что никто из потерпевших не ценит его порядочность. А ведь он до такой степени честный, обнаружив любую забытую мелочь в салоне своего автомобиля, тут же "бежит" на форумы и в социальные сети, чтобы найти пострадавших", - рассказывает коллега.

На самом деле подобные Руслану "таксисты", шерстят интернет потому, что сильно надеются нарваться на лохов. Странно, но в современном обществе таковые еще существуют, те, кто готов поверить в любую небылицу, лишь бы вернуть свое без особых усилий.

Хотя, наверное, восстановить документы законным путем будет куда безопаснее, чем через форумы и социальные сети. Между тем рекомендуется именно там читать предупреждения о "разводах".

Однако удивляет даже не доверчивость граждан, а бездействие правоохранительных органов. Дело в том, что на одном из популярных форумов КР есть отдельная тема про "таксистов"- мошенников. Они промышляют уже на протяжении 10 лет. И все эти годы их не только не стало меньше, они, что называется, расплодились.

К слову, на форуме граждане охотно делятся номерами мобильных телефонов "таксистов". Понятное дело, что раньше преступники могли менять сим-карты, как перчатки. Но теперь, когда каждый номер телефона регистрируется по паспорту, вычислить мошенников гораздо проще. Хотелось бы, чтобы милиционеры обратили на описанный выше случай внимание.

Что касается коллеги, то она больше не намерена ждать с моря погоды. Пойдет восстанавливать права официальным путем. Наверное, великий комбинатор был бы ею доволен. Ведь теперь она завсегдатай социальных сетей и форумов.