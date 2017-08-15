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"Умный город". На проспектах Чуй и Манаса установят фото- и видеофиксацию

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Айдана Абдуваитова

В рамках пилотного проекта "Умный город" будет установлена фото- и видеофиксация на проспектах Чуй и Манаса. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства заявил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Проект охватит две центральные улицы: проспект Чуй от улицы Турусбекова до Суюнбаева и проспект Манаса от Жибек Жолу до госрезиденции. На этих участках будут установлены аппаратные комплексы фото- и видеофиксации, системы управления светофорными объектами и сбора информации о дорожном трафике.

Градоначальник убежден, что успешная реализация пилотного проекта позволит получить реальную картину эффективности проекта "Умный город".

Источником финансирования являются инвестиции. Он отметил, что политика расщепления штрафов может заинтересовать инвесторов и гарантировать ему возврат вложений. Это означает, что штрафы, полученные от нарушений, которые были выявлены через "Умный город", будут разделены: часть направят в Минфин, часть - в местный бюджет и часть получит инвестор.

URL: http://www.vb.kg/364835
Теги:
мэрия, Албек Ибраимов
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Комментарии
Samat
15.08.2017, 12:39

Мне интересно как будут фиксироваться нарушения всякого рода делегаций, кортежей которые будут двигаться по данным улицам. А те кто ездят с подложными номерами? Куда им будет направляться штраф?

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горожанин
15.08.2017, 12:46

Вот мне интересно, поставят камеры, говорят подкупить будет невозможно. как штрафы будут снимать с самых злосных нарушителей на трассе Белый дом-госрезиденция?

Или камеры "чисто по братски" будут выключаться ради очередного кортежа?

Народ, Вам не надоел этот песпредел со стороны правительства? Ведь они должны я первую очередь все правила соблюдать.

Раньше регулировщик, после проезда кортежа, разгружал пробку хотя бы мин 10. сейчас как только проедут, скинет обязанности на светофор и бегом в кусты шабашить

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