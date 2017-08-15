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Завтра премьер-министр Узбекистана с рабочим визитом посетит Кыргызстан

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Гулиза Авазова

Завтра, 16 августа, делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым с рабочим визитом посетит Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, делегация примет участие в работе предстоящих заседаний узбекско-кыргызских Межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству, а также по делимитации и демаркации государственной границы, которые состоятся в Бишкеке.

Сопредседателем кыргызской части является премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Стороны намерены обсудить актуальные вопросы развития отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном.

URL: http://www.vb.kg/364841
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Узбекистан, Кыргызстан
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