Икрамжан Илмиянов напутствовал сборную КР по кок-бору на чемпионат мира

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Күлүк" в Бишкеке состоялись проводы национальной сборной Кыргызстана по кок бору на чемпионат мира в Астане (Казахстан).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в проводах участвовали президент Федерации кок бору Кыргызстана Икрамжан Илмиянов и глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов. Они пожелали сборной команде удачи, победы и объективного судейства.

Команда выехала на автобусе в составе колонны из сопровождающих машин и коневозки с лошадьми сборной. По предварительным данным, колонна национальной сборной Кыргызстана доедет до места проведения состязаний за двое суток.

Отметим, чемпионат мира по кокпару пройдет с 20 по 28 августа на ипподроме "Казанат" города Астана (Казахстан).

Напомним, организаторы не допустили одного из лучшего игрока сборной Кыргызстана Манаса Ниязова, который также стал лучшим на вторых Всемирных играх кочевников.

В состав сборной КР вошли: