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Икрамжан Илмиянов напутствовал сборную КР по кок-бору на чемпионат мира

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Гулиза Авазова

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Күлүк" в Бишкеке состоялись проводы национальной сборной Кыргызстана по кок бору на чемпионат мира в Астане (Казахстан).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, в проводах участвовали президент Федерации кок бору Кыргызстана Икрамжан Илмиянов и глава Дирекции по национальным видам спорта Токсонбай Асанов. Они пожелали сборной команде удачи, победы и объективного судейства.

Команда выехала на автобусе в составе колонны из сопровождающих машин и коневозки с лошадьми сборной. По предварительным данным, колонна национальной сборной Кыргызстана доедет до места проведения состязаний за двое суток.

Отметим, чемпионат мира по кокпару пройдет с 20 по 28 августа на ипподроме "Казанат" города Астана (Казахстан).

Напомним, организаторы не допустили одного из лучшего игрока сборной Кыргызстана Манаса Ниязова, который также стал лучшим на вторых Всемирных играх кочевников.

В состав сборной КР вошли:

  1. Жолдошбек Орозбаев (капитан команды) – на лошади по кличке Арбат
  2. Тынчтык Кабылбеков на Торпедо
  3. Карыпбек Эшиев на Эрке-Тору
  4. Бактияр Жабагиев на Шумкаре
  5. Урмат Раушан уулу на Ахиллесе
  6. Сейтбек Анарбек уулу на Алтын-Казе
  7. Кубаныч Султан уулу на Атамане
  8. Рустам Тыналиев на Комбате
  9. Нуржан Мелисбек уулу на Бойке
  10. Таштемир Замирбек уулу на Алае
  11. Нурманбет Койчукеев на Тумане
  12. Аскат Батырбек уулу на Токмоке.

URL: http://www.vb.kg/364862
Теги:
кок-бору, чемпионат, чемпионат мира
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