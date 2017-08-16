Apple и Facebook требуют от властей США прекратить слежку за смартфонами

Крупные американские IT-компании обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть правила доступа правоохранительных органов к данным о местонахождении сотовых телефонов без судебного ордера.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на The Verge, документ подписали в том числе Google, Facebook, Apple, Airbnb, Dropbox, Cisco Systems - всего 14 компаний.

Компании уверены, что Верховный суд должен рассмотреть некоторые положения четвертой поправки к Конституции США, которая ограждает граждан от необоснованных обысков и задержаний.