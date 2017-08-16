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Адвокат просит суд принять справедливое решение по делу Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 16 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса в прениях сторон выступила адвокат Текебаева Чынара Джакупбекова. По ее словам, показания Леонида Маевского разнятся.

"На видео, опубликованном в интернете, он указывает, что приехал в Бишкек в начале мая. На встрече обсуждалась покупка "Мегакома" с Чотоновым. Позже в его показаниях появляется гостиница "Хайятт". В протоколе допроса уже через день появляется служебный кабинет, Дом правительства и табличка – первый заместитель председателя правительства. Потом он добавил, что в кабинете сидели Чотонов и, возможно, еще кто-то. На очной ставке с Текебаевым он указывает, что прилетели с ним Звездорев и Кутуков, и добавил кафе "4 сезона", где встретился с Маматкеримовым. В суде же Маевский говорит, что с Текебаевым познакомился в "Хайятте", хотя на первом допросе указывал знакомство в кабинете", - сказала Джакупбекова.

После она просила признать незаконными протоколы дополнительных допросов свидетелей Модина, Ташматовой, Маевского, Руслана Онолбекова, Омурбека Абдрахманова: "В деле очень много наводящих вопросов, они отвечали на постановочные вопросы следователя. Соответственно, свидетельские показания были подготовленными".

В своем выступлении адвокат просила судью вынести справедливое решение.

URL: http://www.vb.kg/364882
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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