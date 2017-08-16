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Адвокат: Обвинение Текебаеву несостоятельно

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Аида Джумашева

Сегодня, 16 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе прений сторон адвокат Текебаева Канат Хасанов просил оправдать его подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления.

"21 февраля гражданин России Леонид Маевский написал заявление в отношении Омурбека Текебаева. В течение трех дней, 26 февраля, со скоростью света в отношении моего подзащитного накануне его приезда из Австрии было возбуждено уголовное дело. Все это говорит о политической подоплеке этого дела. За сутки невозможно принять заявление, зарегистрировать его и возбудить уголовное дело. Это не уголовное дело, а политическое, а мы актеры. Это процесс века", - сказал Хасанов.

Адвокат добавил, что суд должен показать народу Кыргызстана независимость судебной системы и руководство Конституцией и нормами права. "Обвинение несостоятельно. Прошу оправдать Текебаева за отсутствием в его действиях состава преступления", - заявил юрист.

URL: http://www.vb.kg/364890
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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