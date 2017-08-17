В Ливане отменили закон, освобождающий насильников от тюрьмы

Ливанский парламент отменил в среду, 16 августа, существовавший с 1940-х годов закон, который позволял насильникам избежать уголовного преследования, если они женились на своих жертвах, сообщает NewsRu.com со ссылкой на AP.

Член парламента Ибрагим Кенаан сказал агентству, что эта норма должна была быть отменена давно, поскольку "женщина имеет те же права, что и мужчина", и в современном обществе, где ценятся "свобода, равенство и справедливость", нельзя допускать подобного ущемления прав.

В ливанском законодательстве говорится, что изнасилование наказывается лишением свободы на срок до семи лет или более, если жертва является инвалидом, однако статья 522 позволяла насильнику избежать тюрьмы.

Ближневосточные консерваторы, выступающие за этот закон, утверждают, что брак спасает честь женщины и ее семьи.

Отказу от статьи предшествовали кампании защитников прав женщин, утверждавших, что отмена этого положения позволит сократить количество изнасилований. Основательница выступающей против закона местной неправительственной организации Abaad Даниэль Хойек поблагодарила парламент за это решение.

Правозащитная организация Human Rights Watch тоже приветствовала отмену статьи 522, но представитель Ливана в этой организации Бассам Хаваджа подчеркнул, что этого недостаточно и парламент должен положить конец детским бракам и изнасилованию в браке, которые по-прежнему законны.

В Иордании аналогичную статью отменили в начале августа

Подобный закон ранее существовал в Турции, Тунисе, Марокко, Египте и Иордании, где его отменили буквально две недели назад - в начале августа. 308-я статья долгие годы была камнем преткновения в Иордании, отмечал сайт NEWSru Israel. Ее сторонники утверждали, что она не только отвечает нормам традиционного общества, но и обязывает мужчину заботиться о своей жертве, которая в противном случае оказалась бы изгоем.

С точки зрения правозащитников, статья являлась нарушением фундаментальных прав человека. Сотни манифестантов собрались у здания парламента во время голосования, чтобы призвать депутатов ее отменить.

"Это праздничный, исторический день не только для Иордании, но и для всего региона. Мы достигли этого благодаря союзу женских организаций, гражданского общества и правозащитников", - заявила 2 августа после оглашения результатов голосования глава Национального женского комитета Иордании Сальма Нимс.

Согласно информации Human Rights Watch, аналогичные законы все еще действуют в Алжире, Ираке, Кувейте, Ливии, на Палестинских территориях, в Сирии, а также в нескольких странах Латинской Америки, на Филиппинах и в Таджикистане. Полемика по данному вопросу в арабских странах продолжается.