300 школьников получили финансовую помощь к новому учебному году

Сегодня, 17 августа, в Музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева в Бишкеке 300 школьников из самых нуждающихся семей получили деньги для приобретения необходимых канцелярских товаров и школьной формы.

Организатором благотворительной акции является Красный Полумесяц совместно с посольством Катара.

Каждому школьнику вручили конверты с суммой в 2 тыс. 754 сома ($40). Списки состояли из таких нуждающихся, как матери-одиночки, инвалиды, малоимущие, дети-сироты.

"Мы выбрали семьи с детьми, которые не могут приобрести принадлежности для школы, и помогли им. Мы желаем всем детишкам, которые живут в неблагополучных семьях, верить в себя, стараться хорошо учиться и всесторонне развиваться", - отметил генеральный директор Красного Полумесяца Кыргызстана Рустам Алеев.

"Первое сентября - это праздник детей. Мы со своей стороны тоже хотим участвовать в благотворительных акциях, создавать праздники для наших детей. Надеюсь, что помощь, которую мы вручили, и наши теплые слова запомнятся им надолго. Желаем всем ребятам нести домой в этих портфелях только пятерки!" – отметил в своей речи посол Катара в Кыргызстане.