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Райкан Тологонов не пришел в суд. У него был инсульт

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Гулиза Авазова, Глеб Куренев

Сегодня, 17 августа, в Первомайском суде должен был состояться процесс по делу экс-депутата Райкана Тологонова. Отметим, его обвиняют в мародерстве.

Однако он не пришел на заседание и написал письмо судье о том, что у него вчера, 16 августа, случился инсульт, за которым может последовать инфаркт.

Также адвокат подсудимого Сартбай Жайчыбеков отметил, что сегодня утром разговаривал Тологоновым и тот рассказал, что вчера потерял сознание на некоторое время и ему необходима консультация хирурга, специализирующегося на сосудистых заболеваниях.

По словам одного из конвоиров по фамилии Аскаров, иного мнения придерживаются сотрудники СИЗО, которые отметили что Тологонов может присутствовать на суде, но не хочет.

Перед началом заседания к СМИ обратилась жена подсудимого Чолпон Кошоева, которая отметила, что, несмотря на неоднократное обращение к начальнику санитарной части СИЗО-1, Тологонова не переводят в медицинское учреждение, чтобы оказать помощь.

Выслушав все стороны, судья отложил заседание на 23 августа.

URL: http://www.vb.kg/364958
Теги:
Райкан Тологонов, суд, судья
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Комментарии
Арсений Максимов
17.08.2017, 17:47
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Очередной симулянт. Плавали - знаем.

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