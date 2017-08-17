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Получите скидку 12% при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store

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При покупке смартфонов Huawei линейки Y 2016 года в любом из магазинов O!Store клиент получает бонус в виде скидки в 12% от розничной стоимости устройства. Так, стоимость смартфона 2017 года Huawei Y3II для покупателей магазинов O!Store составляет 5700 сомов вместо прежних 6300 сомов. А HuaweiY5II – 7100 сомов вместо 7990 сомов.

Huawei Y3II и Huawei Y5II смогли объединить в себе невысокую стоимость, высокие параметры и производительность. Оба смартфона отлично подойдут тем, кому нужен надёжный телефон для выполнения повседневных задач, будь то звонки, переписка или сёрфинг в интернете. Мобильные телефоны Huawei, приобретенные в O!Store, имеют локальную авторизованную в Кыргызстане прошивку и официальную гарантию 1 год.

К примеру, Huawei Y3II оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 854х480 пикселей, четырёхъядерным процессором MediaTek, 1 ГБ оперативной памяти, встроенным накопителем на 8 ГБ, аккумулятором ёмкостью 2200 мАч, 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Также серия Y 2016 года оснащена функцией EasyKey, с помощью которой вы можете открыть любое приложение одним нажатием.

Для сравнения в данном ценовом диапазоне среди моделей 2017 года можно рассмотреть смартфон Samsung J1 с 4,5-дюймовым дисплеем, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором на 2050 мАч по стоимости 6490 сомов.

В ассортименте магазинов O!Store – широкий ряд официальных и сертифицированных смартфонов Huawei, Samsung, Xiaomi, LG, Bravis, Ergo, MicroMax и других известных производителей, также вы можете подобрать ряд аксессуаров для вашего смартфона. В магазинах есть возможность приобрести фирменные 4G-устройства.

Кроме того, в O!Store можно воспользоваться полным спектром услуг мобильного оператора О!:

  1. выбрать тарифный план или красивый номер;
  2. подключить и настроить дополнительные услуги и сервисы;
  3. восстановить утерянную SIM-карту;
  4. пополнить баланс без комиссии;
  5. получить детализацию расходов;
  6. приобрести фирменные 4G-устройства для доступа к высокоскоростному интернету и аксессуары.

Заказать понравившийся смартфон можно также не выходя из дома – заказывайте в shop.o.kg, и вы гарантированно сэкономите свое время и деньги! Стоит напомнить, что при покупке мобильных устройств у клиентов O!Store есть возможность на месте оформить необходимые документы для приобретения смартфона в рассрочку. При этом от покупателя требуется минимальный пакет документов.

Адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте мобильного оператора О! www.o.kg.

О!Store – твоя счастливая покупка!

URL: http://www.vb.kg/364961
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