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Как получить разрешение на строительство дома в Бишкеке. Мэрия разъясняет

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ВБ

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек рассказывает, что необходимо для разрешения

строительства жилого дома на территории столицы.

Чтобы построить дом на руках должны быть:

  1. государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (Красная книга);
  2. проект индивидуального жилого дома;
  3. разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек.

Строительство объекта без вышеуказанных документов будет расцениваться как незаконное или самовольное. В случае выявления подобных фактов Управление землепользования и строительства принимает меры по сносу незаконных объектов.

По вопросам строительства на законных основаниях необходимо обратиться по адресу: г. Бишкек, мкр. Тунгуч, д. 57, тел.: 0(312) 975122.

Кроме того, начальник Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Талант Иманакун уулу каждый четверг с 9.00 до 12.00 проводит личный прием граждан. Записаться можно по вышеуказанному телефону.

По интересующим вопросам касательно самовольных захватов, незаконного строительства горожане могут обратиться и через социальные сети: https://www.facebook.com/uzsbishkek/?fref=ts, а также написать письменное обращение на нашу электронную почту: uzsbishkek@mail.ru либо dihc-bishkek@mail.ru.

URL: http://www.vb.kg/364970
Теги:
мэрия, строительство
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