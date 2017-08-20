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В Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане пройдет первый чемпионат Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщается, уже 10 государств подтвердили свое участие на чемпионате, среди которых Иран, Индия, Бутан, Австралия, Непал, Ирак, Афганистан и другие страны азиатского континента. Состязания состоятся с 14 по 22 сентября в Кыргызско-Турецком университете "Манас" в Бишкеке.

Медали в рамках чемпионата будут разыгрываться в трех возрастных категориях - дети, юноши и взрослые.

  1. Турнир А – дети до 12 лет (мальчики и девочки);
  2. Турнир B – дети до 18 лет (юноши и девушки);
  3. Турнир С - взрослые от 18 лет (мужчины и женщины).

Как отмечается, в чемпионате могут участвовать ЛОВЗ по зрению, с полным или ослабленным зрением, а также с полной или ослабленной потерей слуха (юридически считающиеся глухонемыми). Помимо этого, с поражением опорно- двигательного аппарата, в том числе тяжело передвигающиеся и другие с физической инвалидностью не менее 50%.

Перед этими стартами пройдет чемпионат Кыргызстана, который является отборочным для местных участников. Он состоится с 25 по 29 августа.

URL: http://www.vb.kg/364986
Теги:
чемпионат, шахматы
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