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Суд дал 2,5 года главе типографии, где в пожаре погибли 14 кыргызстанок

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Гулиза Авазова

Бутырский суд Москвы вынес приговор генеральному директору типографии "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову в связи с пожаром, который произошел в августе 2016 года и в результате которого погибли 17 человек.

Как сообщают российские СМИ, суд приговорил Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения.

Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в помещении, при этом самовольное изменение конструкции здания, в котором дверь пожарного хода была заперта, не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.

Москвин в ходе судебного разбирательства признал свою вину, а Яцков отрицал свою причастность к гибели людей при пожаре.

Напомним, пожар в одном из складских помещений, принадлежавших типографии "Печатный экспресс", вспыхнул утром 27 августа 2016 года. Жертвами инцидента стали 17 человек - 14 гражданок Кыргызстана и трое жителей России.

5 сентября 2016 года генеральный директор типографии Сергей Москвин явился в следственные органы с повинной. 6 сентября он был арестован Останкинским судом Москвы. Затем 13 сентября был задержан главный инженер типографии Яцков. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Суд арестовал его.

URL: http://www.vb.kg/365008
Теги:
пожар, суд, трудовая миграция, Москва
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