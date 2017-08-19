Погода
$ 68.62 - 68.87
€ 80.12 - 81.15

В центре Бишкека произошла авария. Столкнулись легковушка и мотоцикл

1271  6
Родион Решетов

Сегодня, 19 августа, примерно в 01:30 на пересечении улицы Тоголок Молдо и проспекта Чуй произошла авария. В ДТП попали автомашина марки "Тойота Пассо" и мотоцикл.

По сообщению пресс-службы УПМ Бишкека, в салоне легкового автомобиля был только водитель. Его госпитализировали в больницу. В то время как мотоциклист скончался от полученных травм.

Кроме того, на мотоцикле вместе с водителем была девушка. На данный момент о ее состоянии известно только то, что она также получила серьезные увечья и была доставлена в больницу.

Причины происшествия пока неизвестны. Оба транспорта поставлены на штрафстоянку. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/365039
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Барак уБАМа
19.08.2017, 14:13
Карма: +36
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 65
Минусов: 29
Комментариев: 208

Сколько будет продолжаться этот беспредел? Это паралич власти. Вы придурки чиновники,за все ответите перед богом.

0
Цитировать
Жалоба модератору
смит и вессон
19.08.2017, 14:20

Барак уБАМа

Сколько будет продолжаться этот беспредел? Это паралич власти. Вы придурки чиновники,за все ответите перед богом.

обычное дтп со смертельным исходом которое бывает в любой точке планеты..при чем тут власть..просто надо соблюдать пдд при любом времени суток..даже если на дороге нет машин..

0
Цитировать
Жалоба модератору
А А
19.08.2017, 14:40

Барак уБАМа

Сколько будет продолжаться этот беспредел? Это паралич власти. Вы придурки чиновники,за все ответите перед богом.

Эм, а власть то тут причем? Разве что выдачу прав могли бы ужесточить, а так фигню какую-то мелешь

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тоха
19.08.2017, 15:11

А причем тут чиновники, если водилы дураки

0
Цитировать
Жалоба модератору
Горожанин
19.08.2017, 15:26

Причем тут чиновники? Это сами водители-ДЕБИЛЫ, которые превышают скорость, прямая им дорога на небеса, раз торопятся сами туда.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Наблюдатель
19.08.2017, 16:41

Ни кого не хочу обвинить, моё наблюдение ,ни разу не видел ,что бы мотоциклисты ехали на допустимой скорости, по улицам Бишкека.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  