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Кыргызстанец стал виновником ДТП в Екатеринбурге

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Наталья Ли

Кыргызстанец стал виновником ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области, авария произошла 20 августа в 00.15 (01.15 по Бишкеку).

32-летний кыргызстанец, водитель автомобиля "Ситроен С4", на высокой скорости двигался по улице Серафимы Дерябиной со стороны ул. Репина в сторону Шаумяна и не справился с управлением. Он наехал на бордюрный камень, после чего врезался в забор.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данному происшествию проводится дознание.

URL: http://www.vb.kg/365089
Теги:
ДТП, Россия, соотечественники, МВД
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