В Центре кочевой цивилизации имени К. Датки начала работать арт-резиденция

Сегодня, 21 августа, в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области открыла работу Арт-резиденция с участием известных художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров из Кыргызстана, Башкортостана, Хакасии, Татарстана, Монголии и Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма, перед началом работы участников ознакомили с архитектурой здания, в котором располагается музей, а также расположением и содержанием экспозиций.

На открытии участников поприветствовал аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев и директор Центра кочевой цивилизации Аида Алымова.

В своем выступлении аким района рассказал о целях и задачах Арт-резиденции, отметив, что в ходе работы участникам предстоит выявить и обозначить различные творческие идеи по формулированию будущего пространства территории, зданий и павильонов Центра кочевой цивилизации.

В свою очередь Аида Алымова подчеркнула, что художники, скульпторы и дизайнеры стран Алтайского форума будут создавать авторские эскизы, которые в дальнейшем станут основой для создания арт-объектов на территории музея.

Далее участники заслушали и обсудили презентацию директора общественного фонда "Эльбилге" Кыдырмышева Назикбека, который выступил с темой "Образ кочевника: взгляд снаружи и изнутри".

В своей презентации он отразил образ кочевника с точки зрения как восточных, так и западных философов различных эпох, и в частности на то, как эволюционировал данный образ на протяжении мировой истории человечества.

Алымова отметила, что важной частью программы станет разработка Генерального плана архитектурной концепции территории музея, на которой предполагается создать комплекс, включающий экспозиции кочевой культуры народов алтайской языковой семьи.

Председателем правления "Ассоциации проектировщиков Кыргызстана", архитектором Таалайбеком Мурзакуловым было предложено построить один комплекс, который будет вмещать в себя все экспозиции алтайских народов.

В соответствии с задачами арт-резиденции дизайнеры-ландшафтники проведут зонирование ландшафта центра и прилегающей территории, выработав рекомендации по оформлению нового павильона.

По итогам арт-резиденции будет создана выставка работ участников в музее Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки, которая будет представлена посетителям до середины октября текущего года.