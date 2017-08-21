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Настояли на своем. Сборная Кыргызстана по кок-бору сыграет с Монголией

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Гулиза Авазова

Сборной Кыргызстана по кок-бору разрешили сыграть с Монголией в рамках чемпионата мира по кокпару, который сегодня стартовал в Астане (Казахстан).

Как сообщает Федерация кок-бору Кыргызстана, сборная КР все-таки сыграет при наличии задних подков у лошадей. Игра с Монголией состоится сегодня после официального открытия чемпионата.

Отметим, сегодня утром сборная Кыргызстана должна была сыграть с Монголией, однако кыргызстанская команда не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. Поэтому спортсмены направили протест на имя главной судейской коллегии, а также намерение о снятии команды с соревнований по инициативе кыргызской стороны.

В связи с этим кыргызстанцам засчитали техническое поражение и судейская коллегия попросила признать это поражение. Также вместе с этим рассматривался вопрос снятия команды Кыргызстана с чемпионата.

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, по этому инциденту были переговоры и с Министерством культуры и спорта Казахстана, и с президентом Федерации кок-бору Кыргызстана, после чего вопрос был решен.

"В правилах чемпионата не было написано ничего про подковы, и в таких ситуациях мы должны, полагаясь на правила и опыт, продолжить работу", - сказал вице-президент Жыргалбек Саматов.

Напомним, сегодня, 21 августа, в Астане (Казахстан) стартовал первый чемпионат мира по кокпару (кок-бору). Игры пройдут на ипподроме "Казанат". В состязаниях участвуют 12 команд.

URL: http://www.vb.kg/365118
Теги:
кок-бору, чемпионат мира
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