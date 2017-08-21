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В суде выявили не имеющие отношения к делу Саляновой материалы

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

Отметим, суд перешел к исследованию материалов уголовного дела.

В ходе процесса судья зачитал материалы первого тома уголовного дела. Выяснилось, что в деле имеются материалы, не имеющие никакого отношения к уголовному делу в отношении Саляновой.

Так, в материалах по незаконному возобновлению лицензии Алексею Елисееву есть листы уголовного дела в отношении бывшего министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой и сотрудника Минюста Сейталиевой. Однако судья отметил, что эти материалы не касаются Саляновой, так как данное дело было выделено в отдельное производство, а позже  его прекратили за отсутствием состава преступления.

Суд закончил исследовать первый том уголовного дела. В связи с окончанием рабочего дня судья перенес заседание на 23 августа.

URL: http://www.vb.kg/365130
Теги:
Аида Салянова, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (12 материалов)
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Комментарии
Банин Александр
21.08.2017, 17:47
Карма: -53
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 129
Комментариев: 112

Как Салянова по тихому сливает зама...

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Кулипа Бекеева
21.08.2017, 17:56
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Плюсов: 6
Минусов: 13
Комментариев: 13

Банин Александр

Как Салянова по тихому сливает зама...

Однако подпись по Елисеевым Саляновой, а не зама. Она сама это признала и убеждала, что ничего такого нет в том,. что она выдала лицензию практически самим Бакиевым.

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