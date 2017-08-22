Кыргызстанцы с победы стартовали на чемпионате мира по кокпару в Астане

Сборная Кыргызстана по кок-бору с победы стартовала на чемпионате мира по кокпару, который проходит в Астане (Казахстан).

Свой стартовый матч сборная провела с командой Монголии и открыла счет уже на шестой минуте. Отличился Аскат Батырбек уулу на лошади Токмок, затем удвоил счет Кубаныч Султан уулу.

Во втором тайме кыргызстанцы еще дважды забросили тушу в обусловленные ворота, забив еще два гола. На этот раз отличились Аскат Батырбек уулу и Урмат Раушан уулу.

Таким образом, сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 4:0.

Отметим, в первый день чемпионата организаторы хотели засчитать техническое поражение Кыргызстану за то, что игроки сборной отказались выйти на игру с Монголией без задних подков лошадей. Также они хотели сняться с чемпионата и вернуться домой.

Однако вмешались официальные лица, в частности Министерство культуры и спорта Казахстана и президент Федерации кок-бору Кыргызстана, которые провели переговоры, после чего сборная все-таки вышла на матч. Как оказалось, в правилах игр не был указан запрет на задние подковы.

Также стоит отметить, что ранее организаторы не допустили одного из лучших игроков сборной Кыргызстана Манаса Ниязова, который стал лучшим на Вторых Всемирных играх кочевников.

В чемпионате мира участвуют 12 команд, которые поделены на две группы. Сборная Кыргызстана играет в группе "А" наряду с Турцией, США, Узбекистаном, Монголией и Таджикистаном. Свой следующий матч кыргызстанцы проведут с Узбекистаном уже сегодня, 22 августа.