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Суд по делу Шыкмаматова вновь отложили. На этот раз судья в отпуске

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Аида Джумашева

Сегодня, 22 августа, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.

Однако рассмотрение дела отложили на 19 сентября.

Отметим, что ранее процесс переносили из-за того, что дела Шыкмаматова и лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева рассматривал один судья - Эрнис уулу Айбек.

Сегодня причиной отсрочки процесса стало то, что председательствующий судья находится в отпуске.

URL: http://www.vb.kg/365139
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, суд
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