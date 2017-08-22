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В Бишкеке появилась скульптура снежного барса

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ВБ

На Аллее молодежи в Бишкеке появилась скульптура снежного барса. Торжественное открытие прошло накануне, 21 августа.

"В истории нашей родины снежный барс рассматривался как благородное, священное животное и защитник кыргызских воинов, который воплощает собой символ смелости, воли и выносливости. Белый барс является одним из древних тотемов кыргызов", - сказала вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

Мероприятие состоялось в рамках Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, который пройдет в Бишкеке 24 – 25 августа.

Для справки:

Снежный барс является неотъемлемой частью культурного наследия горных народов Азии и национальной самобытности Кыргызстана. Он означает силу и свободу, почитается во всех регионах своего обитания.

Форум снежного барса 2017 года станет важной вехой в глобальных усилиях по спасению снежного барса, которое было инициировано несколько лет назад президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым.

В 2013 году президент КР Алмазбек Атамбаев провел 1-й Глобальный форум по сохранению снежного барса, чтобы привлечь внимание общественности к бедственному положению кошки и настоятельно призвать мировое сообщество предпринять соответствующие шаги для сохранения снежного барса и его экосистем.

В результате все двенадцать стран одобрили Бишкекскую декларацию по сохранению снежного барса, а международные финансовые учреждения и неправительственные организации заявили о своей поддержке.

URL: http://www.vb.kg/365140
Теги:
снежный барс
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