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Кыргызстанцы разгромили Узбекистан на чемпионате мира по кокпару в Астане

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по кок-бору добилась второй победы на чемпионате мира по кокпару в Астане (Казахстан).

Как сообщается, свой второй матч кыргызстанцы сыграли с командой Узбекистана и в этом матче добились победы с крупным счетом 11:2.

В первом тайме команда забила пять голов. Забросили тушу в обусловленные ворота Урмат Раушан уулу, Карыпбек Эшиев и Кубаныч Султан уулу. После чего соперники попытались сократить счет. Им это удалось. По итогам первого тайма счет был 5:2.

Однако во втором тайме кыргызстанцы забили еще шесть голов, таким образом доведя счет до разгромных 11:2. И снова отличились Эшиев, а также Сейтбек Анарбек уулу, Жолдошбек Орозбаев, Нурманбет Койчукеев и Нуржан Мелисбек уулу.

Отметим, в первом матче сборная Кыргызстана добилась победы над Монголией с более скромным счетом – 4:0.

На чемпионате мира были заявлены 12 команд, однако в последний момент сборная Азербайджана не приехала. Кыргызстанцы соревнуются в группе "А" с Турцией, США, Узбекистаном, Монголией и Таджикистаном. Завтра, 23 августа, Кыргызстан встречается с командой Турции.

URL: http://www.vb.kg/365172
Теги:
кок-бору, чемпионат, чемпионат мира
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