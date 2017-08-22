КТРК не может транслировать чемпионат мира по кокпару. Денег нет

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков пояснил причину того, почему на государственном канале Кыргызстана не показывают прямую трансляцию с чемпионата мира по кокпару с участием кыргызстанской сборной по кок-бору.

По словам Карыпбекова, при подсчете всех сопутствующих расходов сумма аренды показа этих игр может достигать 20 тысяч долларов. "К сожалению, ни в КТРК, ни в Федерации по кокбору не заложены эти денежные средства. В связи с этим было решено показывать игры в записи", - написал он в своей странице в Facebook.

Также он отметил, что в настоящее время игры в Астане снимают его коллеги из "Казспорт" с 15-ю камерами, и в скором времени все игры с участием сборной Кыргызстана "КТРК Спорт" покажет в отличном качестве.

Напомним, уже второй день идет чемпионат по кокпару с участием 11 команд. Ранее заявленный Азербайджан не приехал. Кыргызстанцы соревнуются в группе "А" с Турцией, США, Узбекистаном, Монголией и Таджикистаном. Вчера, 21 августа, кыргызстанская сборная одержала победу над Монголией (4:0), а сегодня была повержена команда Узбекистана (11:2). Завтра Кыргызстан встречается с Турцией. Финал игр намечен на 27 августа.