Погода
$ 68.61 - 68.81
€ 80.60 - 81.42

В Ошской области найдены два утопленника. Один висел на железном выступе

118  0
Родион Решетов

В Ошской области и в южной столице Кыргызстана найдены два утопленника, мужчина и женщина. Об этом информирует пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, тело женщины в возрасте 40-50 лет обнаружили в канале Отуз Адыр в Кара-Сууйском районе. Найденный труп был передан в правоохранительные органы.

В городе Ош был обнаружен еще один предположительно утопленник. Как отметили в МЧС, поступила информация о том, что в канале Увам по улице Курманжан Датки обнаружено тело. Очевидцы заявили, что труп мужчины азиатской внешности висел на железном выступе.

Спасатели МЧС передали тело сотрудникам ГУВД Оша.

URL: http://www.vb.kg/365202
Теги:
МЧС, УВД, Ош, Ошская область, утопленник
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  