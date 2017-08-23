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ДТП на Горького: Автомобиль не вписался в поворот и врезался боком в дерево

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Родион Решетов

Сегодня, 23 августа примерно, в 15:10 в районе пересечения улиц Шабдан-Батыра и Горького произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы.

По их словам, автомобиль не въехал в поворот. Не сумев рассчитать траекторию, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт вылетел на обочину. Авто проехало еще несколько метров и остановилось после столкновения с деревом.

По предварительной информации, пострадавших нет. В УПМ Бишкека по данному факту отметили, что комментарии будут даны позднее.

URL: http://www.vb.kg/365225
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
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