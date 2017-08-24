Дело Megacom. Бекназаров слил всех фигурантов. Или подельников?

Азимбек Бекназаров, больше известный под псевдонимом Бульдозер революции, замешан в очередных громких скандалах. Сначала в Сеть попала аудиозапись якобы его разговора с Ташиевым, где он рассказывал, как лгал в суде по делу Текебаева. А потом стало известно о видео, на котором Азимбек Анаркулович взахлеб рассказывает о беспределе, который творился вокруг сотовой компании Megacom начиная с 2010 года.

Нет ничего удивительного в том, что политические и околополитические пауки зашевелились в банке и начали, так или иначе, сливать друг друга. Иногда вслепую, и зачастую сознательно. Президентские выборы на старте.

И вот что поразительно. В преддверии любых больших событии, будь то дележка прибыльных гособъектов после очередной цветной революции, выборы в Жогорку Кенеш или президенты, на сцену выходит вечно опальный (не путать с оппозиционным. – Авт.) Азимбек Бекназаров. Вот только не мытьем, не катаньем, не может он вернуть себе былое политическое влияние. Хотя, было ли влияние?

Если вспомнить чиновничью биографию данного персонажа, то становится очевидным тот факт, что амбиции у Бекназарова зашкаливают. А потому, начиная с начала нулевых, он карабкается на политолимп, аж из кожи вон лезет.

Вот вся его деятельность с приставкой бывший: член политбюро Объединенного народного движения, генеральный прокурор (с марта по сентябрь 2005 года), депутат Жогорку Кенеша (2000-2007 годы), председатель (2002-2006 годы) и сопредседатель (2006-2007 годы) партии "Асаба". Активный участник государственных переворотов 2005 и 2010 годов.

Пик его влияния, конечно же, пришелся на 2010 год. Когда Кыргызстан после изгнания клана Бакиевых погряз в неразберихе и хаосе. Будучи членом временного правительства Бульдозер взял в свои цепкие руки все силовые структуры.

Пока его коллеги по ВП делили кресла и потрошили банковские ячейки, Бекназаров узурпировал власть и грозил с экранов телевизоров кулачищем простым согражданам: мол, вот вы где все у меня.

В то время Бульдозер напоминал спрута. Его хватало на все и всех. Был в курсе плохих дел единомышленников. Как опытный юрист фиксировал и запоминал злодеяния плохишей. Чувствовал! Нет, знал! Когда-нибудь эти сведения ему пригодятся. Час пробил. Прямо сейчас, в то время, когда Генпрокуратура обвиняет подельников - Текебаева, Салянову и Шыкмаматова в организации коррупционных схем относительно компании Megacom, Бекназаров дважды, сам того не подозревая, сдал их следствию со всеми потрохами.

Сначала в Сеть попала аудиозапись разговора двух мужчин, голоса которых сильно похожи на Бекназаровский и Ташиевский, в ходе которого обсуждается судебный процесс по коррупционному делу Текебаева. Якобы Бульдозер говорит, дескать, врал в суде, и просил Бога о прощении.

На что собеседник, якобы Камчыбек Ташиев, отвечает, мол, перед допросом в суде он получил письмо от Текебаева, в котором говорилось: "Камчы ука (братишка), 22 декабря 2010 года у меня был день рождения. Помнишь, 23-го ты поздравил меня и принес вино?".

"Я не помню, чтобы я дарил вино и поздравлял. Я его никогда не поздравлял", - говорит мужчина голосом, схожим с Ташиевским.

Следует напомнить, 19 июля текущего года члены временного правительства - Бекназаров, Отунбаева и еже с ними в суде по делу Текебаева давали показания со стороны защиты. Если честно, то эти вроде как солидные люди, политики и прочие несли полный бред, посредством которого хотели обелить подсудимого. Они расписали день, когда, по версии следствия и потерпевшего российского бизнесмена Маевского, лидер "Ата Мекена" брал у последнего взятку в $1 млн, практически по минутам.

Чего сделать было нельзя по определению. Потому как с тех пор прошло 7 лет. Именно поэтому ни у суда, ни у представителей прокуратуры не было сомнений в том, что показания свидетелей - ложь. Собственно, это и подтвердила аудиозапись, о которой говорится выше.

Кто бы сомневался в том, что после "аудиослива" Бекназаров и его собеседник обвинят спецслужбы в фальсификации. С пеной у рта рассуждал Бульдозер в различных изданиях о наказании за лжесвидетельство. Но все было зря. Второй прокол политика, который в настоящее время навострил лыжи в президенты КР, кажется, до сих пор не имеет аналогов.

Спустя три недели после того, как Бекназаров лжесвидетельствовал в суде по делу Текебаева, он дал видеоинтервью одному из отечественных интернет-ресурсов. Следует отметить, что он шел к бывшим единомышленникам, а потому не ждал от них подвоха. Но случилось страшное. Бульдозер не по-детски расслабился, тут его и подловили.

Интервью, которое должны были увидеть интренет-пользователи, длилось около часа. Когда журналист, задававший вопросы Бекназарову, поблагодарил его за откровенный разговор, тот продолжил о личном, и не только. Одного не учел экс-генеральный прокурор КР (с марта по сентябрь 2005 года) - оператор не выключил камеру. А откровения уже начались.

Журналистам интернет-ресурса, как своим, Азимбек Анаркулович рассказал и о предстоящих президентских выборах, и о политических интригах, и о… Megacom. А главное - о том, что в суде по делу Текебаева он лгал и не краснел. По сути он слил и Текебаева, и других высокопоставленных лиц, которые так или иначе на протяжении 7 лет хотели сорвать с сотового оператора большой куш.

Вот это бомба! Разве сравнить ее с какой-то аудиозаписью, которую всегда можно назвать фальсификацией? Но перейдем к сути. Что же сказал Бекназаров? Возможно, не всем будет понятен разговор между бывшими единомышленниками, которые после апрельских событий 2010 года крутились вокруг финансов Megacom. Однако подробности и не требуются.

В откровениях Бекназарова, как сообщают отечественные СМИ, были названы фамилии людей, которые в настоящее время проходят по коррупционному уголовному делу относительно сотового оператора. Как говорится, вся компашка там побывала. Салянова, которая, по словам Бекназарова, по заказу Текебаева, имевшего тогда большой интерес к Megacom, сделала все для того, чтобы конфисковать "Альфу-Телеком".

Бакиев-младший, Елисеев, Чотонов, Байболов и схемы, посредством которых хотели раздербанить многострадального сотового оператора, - Бульдозер выложил все на блюдечке с голубой каемочкой.

Кроме того, Бекрназаров не скрывал, что его показания в суде в пользу Текебаева были откровенной ложью. Последний был не просто заинтересован в финансах Megacom, он мечтал богатеть за счет сотового оператора многие лета. К слову, в разговоре с журналистами интернет-ресурса, экс-генпрокурор не отрицает, что лидер "Ата Мекена" взял у Маевского взятку в размере $1 млн.

Как сообщают СМИ, видео, о котором идет речь, пока нигде не опубликовано. Якобы в настоящее время оно находится в разработке спецслужб. Сами журналисты за наличие и подлинность откровений Бекназарова ручаются. Как говорится, бывший генпрокурор облегчил работу и следствию, и надзорному органу. Усугубил, правда, положение подозреваемых в коррупции атамекеновцев. Но тут остается лишь вздохнуть: так получилось.

Разоблачение, хоть и посредством "выключенной" видеокамеры дело, конечно, хорошее. Но хотелось бы сказать о другом. Понятно, что люди, которые рвутся к власти, все не без греха. Чтобы подняться на политический олимп, кроме денег еще и особенные личные качества нужны. Такие, как изворотливость, лживость, порочность и прочее. Однако одно то, что такой человек, как Азимбек Бекназаров, чисто гипотетически, мог бы стать президентом КР, приводит в шок.

Лжесвидетельствовать в зале суда и тут же просить прощения у Бога! На это, знаете ли, не каждый отморозок способен. А посему всевышний ему судья, как говорится, закон бумеранга еще никто не отменял.

И последнее, не зря члены временного правительства пошли в суд, чтобы дать показания в пользу Текебаева. Наверняка все они были замешаны в коррупционных схемах относительно Megacom. Вот и решили поддержать лидера "Ата Мекена", чтобы тот потом не замолвил за них словечко представителям правоохранительных органов и спецслужб.