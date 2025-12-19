Погода
В Бишкеке состоялось открытие депо №1 после реконструкции

- Светлана Лаптева
В рамках проведения экскурсионной программы мэрией города Бишкек во главе мэра Айбека Джунушалиева для делегатов IV Народного курултая состоялось открытие депо № 1 после реконструкции. Объект расположен по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 237.

Пресс-служба мэрии сообщает, что объект, введенный в эксплуатацию в 1951 году, после реконструкции функционирует как современный комплекс для хранения, обслуживания и ремонта автобусов и электробусов. Общая площадь территории составляет 3,5 га, площадь застройки - 3 659,6 м².

Депо рассчитано на одновременное обслуживание до 130 единиц подвижного состава, включая 70 автобусов и 60 электробусов. Ремонтно-обслуживающая база оснащена шестью ремонтными канавами, что позволяет выполнять текущий ремонт и техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2.

Для электробусов создана современная зарядная инфраструктура: установлено 32 зарядных устройства, в том числе 11 высокомощных станций по 300 кВт и 21 станция по 120 кВт. На территории также функционируют мойка подвижного состава и административно-бытовой корпус.

Работа депо интегрирована в автоматизированную систему управления движением транспорта мэрии города Бишкек, что обеспечивает централизованный контроль и эффективное управление маршрутной сетью.

Реконструкция депо способствует развитию экологически чистого общественного транспорта, снижению эксплуатационных расходов и повышению качества обслуживания пассажиров.


Бишкек
