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"Дрянная девчонка" Дарья Асламова исследует Кыргызстан

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Виктория Куренева

Российская журналистка, спецкорр "Комсомольской правды", автор книги "Приключение дрянной девчонки" Дарья Асламова в Бишкеке.

Как стало известно, известная публицистка приехала в КР в командировку. Цель прибытия в столицу Кыргызстана не уточняется. Известно лишь, что Дарья уже провела здесь несколько интервью. В планах Асламовой поездка в Ош, где, судя по всему, ей предстоит серьезно поработать.

Памятуя то, что Дарья берется писать исключительно на острые или опасные темы, остается только догадываться, что привело ее в Кыргызстан.

Справочно:

Дарья Асламова работала военным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" в "горячих точках" (Абхазия, Нагорный Карабах, Камбоджа, Осетия, Таджикистан, Югославия, Руанда, Чечня, Мали). Была в плену, чему посвятила серию репортажей. "Её излюбленная тема - война", - отмечают коллеги Дарьи.

URL: http://www.vb.kg/365245
Теги:
Ош
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