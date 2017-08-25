В Кыргызстане появится приключенческий туризм

В скором времени в Кыргызстане будет активно развиваться такое направление, как приключенческий туризм. Помогать в развитии данного направления будут международные коллеги в области приключенческих туров. USAID уже пригласил международных туроператоров для принятия участия в инфоpмационно-ознакомительном туре по Кыргызстану.

Данная отрасль довольно популярна в международной индустрии тризма. Отличия от обычного путешествия заключаются в том, что здесь будут присутствовать элементы пеших экскурсий. Большая часть экскурсий будет посвящена пешим и конным прогулкам, а также велотурам по южному побережью озера Иссык-Куль и за его пределами. В том числе Арабель, юрточый лагерь Джайчи, ущелье Уч-Кошкон и станция Эшекарт-Рейнджер на высоте 4200 метров. Кроме того, туристы смогут поучаствовать во всех мероприятиях. Готовка еды, национальные развлечения и еще множество направлений.

Проект рассчитан на четыре года. А в эти выходные, 26-27 августа, в долине Жыргалан на Иссык-Куле начнется фестиваль летнего туризма.