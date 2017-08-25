Сапар Исаков представил кандидатов в кабмин коалиции большинства ЖК

Претендент на должность премьер-министра Кыргызстана Сапар Исаков представил кандидатуры членов нового кабинета министров перед парламентской коалицией большинства. Отметим, сегодня, 25 августа, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков созвал депутатов на внеочередную сессию для формирования правительства.

Однако затем объявил перерыв, так как сначала этот вопрос нужно рассмотреть в парламентской коалиции большинства, после в комитетах ЖК, а затем после обеда вопрос вынесут на рассмотрения парламента.

Отметим, ранее "ВБ" стало известно о новых изменениях в кабмине. Почти аналогичный состав правительства сегодня предложил Исаков, кроме кандидата на пост министра финансов, им останется Адылбек Касымалиев.

Напомним, вице-премьером по вопросам экономики предлагают Душенбека Зилалиева вместо Олега Панкратова. Зилалиев сейчас является председателем Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию.

А вице-премьером по вопросам границ предлагается кандидатура Темира Жумакадырова, ныне возглавляющего Совет безопасности. Сейчас пост вице-премьера занимает Жениш Разаков.

Также изменения коснутся некоторых министерств, в частности, вместо министра экономики Арзыбека Кожошева предложат кандидатуру 30-летнего Артема Новикова, который возглавляет отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.

Вместо Зилалиева, возможно, придет его же заместитель Уланбек Рыскулов, а заместитель главы Национального энергохолдинга Нурбек Абасканов займет место главы Госкомитета связи.

Вместо самого Сапара Исакова руководителем аппарата президента придет Акылбек Осмоналиев.

Как сообщается, в других министерствах и ведомствах пока изменений не будет