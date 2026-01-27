Почему в Кыргызстане экспорт мяса запрещен для всех, кроме одной компании?

На заседании парламентского комитета по аграрной политике вскрылись любопытные детали текущего положения дел в мясной отрасли страны. Депутат Алишер Козуев задал прямой вопрос о возможности вывоза мяса за рубеж, на что получил от Минсельхоза весьма противоречивый ответ.

Заместитель министра Жаныбек Керималиев официально подтвердил: на сегодняшний день в Кыргызстане действует строгий мораторий на экспорт мяса. Однако, как выяснилось в ходе дискуссии, "замок на границе" висит не для всех.

В ответ на замечание депутата о деятельности компании "Агрохолдинг", замминистра признал, что эта структура продолжает поставлять продукцию на внешние рынки. Исключительное право компании закреплено соответствующим постановлением. Основной поток товаров направляется в сторону Узбекистана и Таджикистана, причем поставки через южные области республики зачастую носят транзитный характер.

Таким образом, пока для большинства участников рынка экспорт остается закрытой темой, отдельные игроки сохраняют легальную возможность торговать с соседями по региону.