Клара Сооронкулова: Досрочные президентские выборы можно проводить

- Назгуль Абдыразакова
Экс-судья Конституционного суда Клара Сооронкулова в одном из интервью заявила, что конституционная реформа 2021 года изменила статус и полномочия президента, что, по ее мнению, повлияло на логику проведения президентских выборов и возможность выдвижения на новый срок.

"Нынешний президент был избран в январе 2021 года, а последняя редакция Конституции была принята на всенародном референдуме 11 апреля 2021 года. Таким образом, президентские выборы прошли по старой Конституции. Через два месяца в Основной закон были внесены изменения.

После принятия новой редакции Конституции, на мой взгляд, следовало провести новые президентские выборы, поскольку изменились полномочия и статус президента. При этом мы не должны дожидаться окончания срока и специально проводить досрочные выборы. По новой Конституции президент может баллотироваться на очередной срок, и препятствий для этого нет", - заявила Клара Сооронкулова.


